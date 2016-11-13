Денис Кокарев: Думаю, что был капитаном в первый и последний раз

Форвард московского «Динамо» Денис Кокарев прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА.

- По тому, как я играл, думаю, что был капитаном в первый и последний раз. Хотел бы извиниться перед партнерами за свою игру. Я недостоин роли капитана, абсолютно недоволен своей игрой, - передает слова Кокарева «Р-Спорт».

Напомним, что матч двух московских команд завершился победой армейцев в серии из 22 буллитов.