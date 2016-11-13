«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью»
и «Цмоки-Минск» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 87:63 в пользу
«железнодорожников».
В составе российского клуба самым результативным стал Мэтт Дженнингс. Он набрал 18 очков. У «Цмоки-Минск» 17 очков в активе Дрю Джонса.
«Локомотив-Кубань» с тремя победами в пяти матчах занимает пятое место. У «Цмоки-Минск» две победы в шести матчах и десятое место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Цмоки-Минск - Локомотив-Кубань - 63:87
Место и дата
13 ноября 18:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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