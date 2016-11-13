Андрей Тихонов: Удар с 30 метров вратарь не должен пропускать
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 22-го тура ФНЛ против «Зенита-2».
– Мы провалили первый тайм: пропустили необязательные голы, – сказал Тихонов. – Считаю, что удар с 30 метров вратарь не должен пропускать. У нас были ошибки, а «Зенит-2» сыграл неплохо в первом тайме, достаточно агрессивно. Но при этом первый тайм был равным, но не по счету. 0:2 – это было не очень хорошо для нас. Поменяли некоторые моменты в перерыве. Если бы играли так агрессивно в начале, не проиграли бы этот матч.
– Ваш
клуб уникальный – у «Енисея» есть
женская команда. Девушки что -то заимствуют
у ваших игроков?
– Если они заняли второе место значит нам надо заимствовать у них. Нам до второго места пока далеко, - цитирует Тихонова официальный сайт «Енисея».
Напомним, что «Енисей» на выезде уступил «Зениту-2» со счетом 0:2.
Матч
Голы
Зуев 7 (1:0). Евсеев 42 (2:0).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Костин, Лобов, Круговой (Саламатов, 90), Мильдзихов, Зуев, Зырянов (Камышев, 61), Бавин, Исаев (Мусаев, 89), Евсеев, Ящук (Долгов, 69)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Васильев, Алиев (Нивалдо, 81), Ломакин, Ланин, Рожков (Коротаев, 67), Иванов (Фатуллаев, 81), Малоян (Козлов, 46), Камеш
Предупреждения:
Зуев, 21; Чернов, 72; Камышев, 83 - Камеш, 27; Ланин, 75
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
13 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция