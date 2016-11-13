Андрей Тихонов: Удар с 30 метров вратарь не должен пропускать

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 22-го тура ФНЛ против «Зенита-2».

– Мы провалили первый тайм: пропустили необязательные голы, – сказал Тихонов. – Считаю, что удар с 30 метров вратарь не должен пропускать. У нас были ошибки, а «Зенит-2» сыграл неплохо в первом тайме, достаточно агрессивно. Но при этом первый тайм был равным, но не по счету. 0:2 – это было не очень хорошо для нас. Поменяли некоторые моменты в перерыве. Если бы играли так агрессивно в начале, не проиграли бы этот матч.

– Ваш клуб уникальный – у «Енисея» есть женская команда. Девушки что -то заимствуют у ваших игроков?

– Если они заняли второе место значит нам надо заимствовать у них. Нам до второго места пока далеко, - цитирует Тихонова официальный сайт «Енисея».

Напомним, что «Енисей» на выезде уступил «Зениту-2» со счетом 0:2.