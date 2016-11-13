Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария1 : 0Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург1 : 3Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Радимов: Я хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 22-го тура ФНЛ против «Енисея«.

– Если взять игру в целом, мы не позволили «Енисею» почти ничего. Только один удар Камеша. Учитывая уровень соперника, сыграли в обороне замечательно. Доволен тем, что выполнили план на игру. Думаю, победили заслуженно. Рад за Кругового. Ему всего 18 лет, впервые провел все 90 минут. Видно, что у него есть будущее. Нас рано похоронили. Мы пока живы и будем жить до того момента пока нас не похоронят окончательно.

– Вы сегодня много общались с резервным судьей.
– На самом деле я хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ. В этом сезоне когда они судят, то судят хорошо. Но это не касается тех моментов, когда, например, в Краснодаре ставят такой пенальти в ворота «Спартака-2». А общался я в основном с Тихоновым. У нас диалог весь матч шел. Судье было скучно и он к нам подключался, - цитирует Радимова пресс-служба «Енисея».

Напомним, что «Енисей» на выезде уступил «Зениту-2» со счетом 0:2.

Матч

Зенит-2 - Енисей - 2:0 (2:0)

Голы

Зуев 7 (1:0). Евсеев 42 (2:0).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Костин, Лобов, Круговой (Саламатов, 90), Мильдзихов, Зуев, Зырянов (Камышев, 61), Бавин, Исаев (Мусаев, 89), Евсеев, Ящук (Долгов, 69)

Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Васильев, Алиев (Нивалдо, 81), Ломакин, Ланин, Рожков (Коротаев, 67), Иванов (Фатуллаев, 81), Малоян (Козлов, 46), Камеш

Предупреждения:

Зуев, 21; Чернов, 72; Камышев, 83 - Камеш, 27; Ланин, 75

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

13 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Калитвинцев: Ребята выполнили все, о чем их просилиГлавный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды в матче 22-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».Андрей Тихонов: Удар с 30 метров вратарь не должен пропускатьГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от матча 22-го тура ФНЛ против «Зенита-2».Евгений Калешин: Результат игры с «Тосно» закономеренТренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями после гостевого матча 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тосно».ФНЛ. 22-й тур. «Сокол» разгромил «Луч-Энергию», «Спартак-2» обыграл «Факел» и другие матчиРезультаты матчей 22-го тура Футбольной национальной лиги.Гол Зырянова помог «Зениту-2» обыграть «Енисей»Матч 22-го тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Зенита-2».Дубль Луценко помог «Динамо» разгромить «Балтику»«Балтика» дома уступила «Динамо» (0:3) в 22-м туре первенства ФНЛ.Подснежники. Народ расчистил поле, а «Тосно» и «Кубань» на нем не забили (видео)Подснежники. Народ расчистил поле, а «Тосно» и «Кубань» на нем не забили (видео)«Тосно» Дмитрия Парфенова не выиграло у прогрессирующей «Кубани», но все равно оторвалось от «Факела» в борьбе за премьер-лигу.«Шинник» уступил «Спартаку-Нальчику»«Спартак-Нальчик» дома обыграл «Шинник» (2:0) в 22-м туре ФНЛ.Павел Гусев: Будем стараться попасть в стыковые игрыГлавный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал поражение от «Спартака-2» (0:1) в 22-м туре ФНЛ.Евгений Бушманов: Взаимодействие с Каррерой достаточно хорошееСтарший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» рассказал о работе с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.«Тосно» и «Кубань» сыграли вничьюМатч 22-го тура первенства ФНЛ между «Тосно» и «Кубанью» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Евгений Бушманов: Чем больше играет Зуев, тем больше набирает кондицииСтарший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов после матча с «Факелом» поделился впечатлениями от игры полузащитника красно-белых Александра Зуева.«Балтика» - «Динамо». ОнлайнВ воскресенье в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Балтика» из Калининграда и «Динамо» из Москвы.«Волгарь» дома обыграл «Тюмень»Матч 22-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Тюменью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Волгаря».«Химки» обыграли «Нефтехимик»Матч 22-го тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Химок».«Спартак-2» обыграл «Факел» благодаря автоголу«Спартак-2» дома взял верх над «Факелом» (1:0) в 22-м туре первенства ФНЛ.«Тамбов» обыграл «Мордовию» в ФНЛ«Тамбов» дома взял верх над «Мордовией» (2:1) в 22-м туре первенства ФНЛ.Кирилл Панченко: У меня появилась уверенность, а это самое главное для футболистаНападающий «Динамо» и сборной России Кирилл Панченко заявил, что у него появилась уверенность.Георгий Мелкадзе: Уверен, что смогу выиграть трофеи со «Спартаком»Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе признался, что мечтает выиграть титул в составе красно-белых.Павел Погребняк: Аршавин? Всем бы доиграть до его возрастаНападающий «Динамо» Павел Погребняк похвалил бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина.

Зенит-2
Зенит-2календарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Владислав Радимов
Владислав Радимоввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение