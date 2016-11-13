Владислав Радимов: Я хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 22-го тура ФНЛ против «Енисея«.
– Если взять игру в целом, мы не позволили «Енисею» почти ничего. Только один удар Камеша. Учитывая уровень соперника, сыграли в обороне замечательно. Доволен тем, что выполнили план на игру. Думаю, победили заслуженно. Рад за Кругового. Ему всего 18 лет, впервые провел все 90 минут. Видно, что у него есть будущее. Нас рано похоронили. Мы пока живы и будем жить до того момента пока нас не похоронят окончательно.
– Вы
сегодня много общались с резервным
судьей.
– На самом деле я хотел бы поблагодарить арбитров ФНЛ. В этом сезоне когда они судят, то судят хорошо. Но это не касается тех моментов, когда, например, в Краснодаре ставят такой пенальти в ворота «Спартака-2». А общался я в основном с Тихоновым. У нас диалог весь матч шел. Судье было скучно и он к нам подключался, - цитирует Радимова пресс-служба «Енисея».
Напомним, что «Енисей» на выезде уступил «Зениту-2» со счетом 0:2.
Матч
Голы
Зуев 7 (1:0). Евсеев 42 (2:0).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Костин, Лобов, Круговой (Саламатов, 90), Мильдзихов, Зуев, Зырянов (Камышев, 61), Бавин, Исаев (Мусаев, 89), Евсеев, Ящук (Долгов, 69)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин, Васильев, Алиев (Нивалдо, 81), Ломакин, Ланин, Рожков (Коротаев, 67), Иванов (Фатуллаев, 81), Малоян (Козлов, 46), Камеш
Предупреждения:
Зуев, 21; Чернов, 72; Камышев, 83 - Камеш, 27; Ланин, 75
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
13 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция