Швайнштайгер ведет переговоры с «Чикаго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер может продолжить карьеру в клубе MLS «Чикаго Файр».

В пятницу The Express опубликовало фотографии со встречи Швайнштайгера с менеджером «Чикаго» Велько Пауновичем, однако источники в MLS сообщают, что переговоры только начались, и пока рано говорить о том, к чему они приведут.

Напомним, в нынешнем сезоне Швайнштайгер не провел за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.

В октябре главный тренер команды Жозе Моуринью отправил Швайнштайгера тренироваться с резервной командой, но в ноябре немец вернулся к занятиям с основой.