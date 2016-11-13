Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария1 : 0Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург1 : 3Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ВЭФ обыграл «Автодор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Латвийский ВЭФ дома обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счет матча - 87:76.

В составе победителей самым результативным стал Мартиньш Мейерс, который набрал 25 очков. У «Автодора» 19 очков набрал Ник Миннерат.

ВЭФ с тремя победами в пяти матчах занимает шестое место. У «Автодора» одна победа в шести матчах и 12-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ВЭФ - Автодор - 87:76

Место и дата

13 ноября 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» благодаря 28 очкам Тулсона обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома нанес поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18).«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Цмоки-Минск» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 87:63 в пользу «железнодорожников».«Химки» обыграли «Енисей», Швед набрал 23 очкаМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 72:64 в пользу «Химок».Димитрис Итудис: В матче с «Пармой» получили много намеков на то, что нужно исправитьГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой» (98:74).ЦСКА победил «Парму» в Единой лиге ВТБЦСКА выиграл у «Пармы» (98:74) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Душко Иванович: «Енисей» на выезде обыграл «Локомотив-Кубань», а это говорит о многомГлавный тренер «Химок» Душко Иванович накануне встречи с «Енисеем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ отметил силу соперника.Врач «Пармы» Буторин спас жизнь человеку во время авиаперелетаВрач баскетбольного клуба «Парма» (Пермь) Андрей Буторин спас жизнь человеку. Это произошло во время во время авиаперелета «Пермь – Москва».Василий Карасев: Надеюсь, Тимма будет готов к игре с «Нижним Новгородом»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Единой Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».Виталий Фридзон: У меня были предложения от других клубов, но я решил продлить контракт с ЦСКАЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон сказал, что в межсезонье у него были предложения от других клубов. Впрочем, он решил продлить действующий контракт.Андрей Ведищев: Кацикарис и «Локо» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласиюПрезидент ПБК «Локомотив- Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса.Кацикарис покидает «Локомотив-Кубань»Как стало известно «Советскому спорту», руководство «Локомотива-Кубани» уволило главного тренера Фотиса Кацикариса.«Локомотив-Кубань» может уволить КацикарисаРуководство «Локомотива-Кубани» может отправить в отставку главного тренера команды Фотиса Кацикариса уже в этом месяце, сообщают «Известия».Душко Иванович: Причина победы над УНИКСом – защитаГлавный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за игру в защите.Евгений Пашутин: После игры в Стамбуле лидеры недостаточно восстановилисьГлавный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от «Химок» в матче Единой лиги ВТБ посетовал на недостаточно жесткую игру в защите во второй половине встречи.Василий Карасев: У некоторых игроков «Зенита» попросту дрожали коленки перед более маститым соперникомГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев оценил игру своих подопечных в матче против ЦСКА (56:105), а также рассказал о состоянии Яниса Тиммы и Сергея Карасева.Димитрис Итудис: Игроки ЦСКА бросались за мячами и не боялись встречать соперников теломГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (105:56).ЦСКА разгромил «Зенит» в Единой лиге ВТБ с разницей «+49»Петербургский «Зенит» в Москве потерпел поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 56:105 (16:24, 16:33, 16:25, 8:23).«Зенит» отказал «Барселоне» в трансфере Марковича«Зенит» отказался продавать разыгрывающего Стефана Марковича в «Барселону».Василий Карасев: «Зениту» будет сложно без Тиммы и Карасева, но мы будем бороться с ЦСКАГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.22 очка Зубкова помогли «Локомотиву-Кубани» обыграть «Парму»Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли на своем паркете пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Автодор
Автодоркалендарьстатистика
ВЭФ
ВЭФкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение