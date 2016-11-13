ВЭФ обыграл «Автодор»
Латвийский ВЭФ дома обыграл саратовский «Автодор» в матче
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счет матча - 87:76.
В составе победителей самым результативным стал Мартиньш Мейерс, который набрал 25 очков. У «Автодора» 19 очков набрал Ник Миннерат.
ВЭФ с тремя победами в пяти матчах занимает шестое место. У «Автодора» одна победа в шести матчах и 12-е место.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
13 ноября 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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