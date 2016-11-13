Дмитрий Кугрышев: В матче с «Динамо» было важно одержать любую победу

Форвард московского ЦСКА Дмитрий Кугрышев прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо».

- Давно не бил столько буллитов, попробовал в первые три попытки во все точки бросить, в четвёртой решил что-то поменять и забил.

Очень много неигровых удалений: выброс шайбы. Первый период играли в одной зоне, но потом удаления и два гола пропустили при игре «3 на 5».

Очень важная победа, даже по буллитам, принципиальный соперник, самая интересная игра для болельщиков и нас самих. Было важно одержать любую победу, - передает слова Кокарева «Чемпионат».

Напомним, что матч двух московских команд завершился победой армейцев в серии из 22 буллитов.