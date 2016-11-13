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Дмитрий Квартальнов: Все здорово началось, потом развернулось в другую сторону

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от мачта регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:4 Б).

- Вчера видел Сафронова, он говорит: вот вы проиграли в Ярославле, поменяй часы. Вот я поменял - и мы победили! Если серьезно, мы очень довольны этой победой. Интересные буллиты были, да и вообще хорошая игра, все здорово началось, потом развернулось в другую сторону. Быстрый, контактный хоккей, интересно играть, - цитирует Квартальнова «Р-Спорт».

Напомним, что матч двух московских команд завершился победой армейцев в серии из 22 буллитов.

Матч

Динамо - ЦСКА - 4:5 Б. (2:3, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Андронов (Петров), 5:13 (0:1). Кугрышев (Денисов), 11:00 (0:2 - бол.). Петров (Попов), 11:33 (0:3). Карсумс (Галимов, Цветков), 14:29 (1:3 - бол.). Дугин (Хиетанен), 15:45 (2:3 - бол.). Тарасов (Дугин, Карпов), 37:50 (3:3). Кутейкин (Цветков, Карсумс), 46:08 (4:3 - бол.). Ожиганов (Денисов, Сорокин), 54:48 (4:4 - бол.).

Победный буллит:

Кугрышев - 4:5.

Место и дата

13 ноября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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