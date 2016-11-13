Дмитрий Квартальнов: Все здорово началось, потом развернулось в другую сторону

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от мачта регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (5:4 Б).

- Вчера видел Сафронова, он говорит: вот вы проиграли в Ярославле, поменяй часы. Вот я поменял - и мы победили! Если серьезно, мы очень довольны этой победой. Интересные буллиты были, да и вообще хорошая игра, все здорово началось, потом развернулось в другую сторону. Быстрый, контактный хоккей, интересно играть, - цитирует Квартальнова «Р-Спорт».

Напомним, что матч двух московских команд завершился победой армейцев в серии из 22 буллитов.