Олег Знарок: Выезд для СКА получился легким? Больше не задавайте таких вопросов
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением
о победе над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата
КХЛ (7:1).
– У нас сегодня наконец-то появилось движение. Провели хорошую
игру, выиграли, молодцы.
– Можно ли сказать, что выезд для команды получился легким?
– Что
значит легким? Приехали сюда, команда не вышла и 5:0 в нашу пользу? В
таких матчах и бьются, и травмы получают. Таких вопросов больше не задавайте, - передает слова
Знарка официальный сайт «Локомотива».
Напомним,
СКА победил «Локомотив» со счетом 7:1. В составе
армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Александр Барабанов,
Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У «Локомотива»
отличился Владислав Гавриков.
В выездной серии армейцы также обыграли «Динамо» в
Москве (3:2) и «Витязь» в Подольске (4:0).
После победы над «Локомотивом» беспроигрышная
серия СКА достигла 14 матчей.
Следующий матч армейцы проведут 15 ноября в
Петербурге против «Барыса». Клуб из Ярославля 17 ноября дома сыграет с московским
«Динамо».
После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками.
Матч
Локомотив - СКА - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
Голы:
Барабанов (Дергачёв), 0:54 (0:1). Войнов (Дацюк), 8:57 (0:2). Шипачёв (Гусев), 11:33 (0:3). Гусев (Шипачёв), 21:28 (0:4). Шипачёв (Дадонов), 23:41 (0:5 - бол.). Дадонов (Яковлев, Шипачёв), 45:25 (0:6). Ковальчук (Дацюк, Войнов), 45:57 (0:7). Гавриков (Полунин, Коршков), 53:24 (1:7 - бол.).
Место и дата
13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция