Олег Знарок: Выезд для СКА получился легким? Больше не задавайте таких вопросов

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:1).

– У нас сегодня наконец-то появилось движение. Провели хорошую игру, выиграли, молодцы.

– Можно ли сказать, что выезд для команды получился легким?

– Что значит легким? Приехали сюда, команда не вышла и 5:0 в нашу пользу? В таких матчах и бьются, и травмы получают. Таких вопросов больше не задавайте, - передает слова Знарка официальный сайт «Локомотива».

Напомним, СКА победил «Локомотив» со счетом 7:1. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У «Локомотива» отличился Владислав Гавриков.

В выездной серии армейцы также обыграли «Динамо» в Москве (3:2) и «Витязь» в Подольске (4:0).

После победы над «Локомотивом» беспроигрышная серия СКА достигла 14 матчей.

Следующий матч армейцы проведут 15 ноября в Петербурге против «Барыса». Клуб из Ярославля 17 ноября дома сыграет с московским «Динамо».

После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками.