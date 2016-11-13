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Олег Знарок: Выезд для СКА получился легким? Больше не задавайте таких вопросов

Источник:  ХК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:1).

– У нас сегодня наконец-то появилось движение. Провели хорошую игру, выиграли, молодцы.

– Можно ли сказать, что выезд для команды получился легким?

– Что значит легким? Приехали сюда, команда не вышла и 5:0 в нашу пользу? В таких матчах и бьются, и травмы получают. Таких вопросов больше не задавайте, передает слова Знарка официальный сайт «Локомотива».

Напомним, СКА победил «Локомотив» со счетом 7:1. В составе армейцев дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. У «Локомотива» отличился Владислав Гавриков.

В выездной серии армейцы также обыграли «Динамо» в Москве (3:2) и «Витязь» в Подольске (4:0).

После победы над «Локомотивом» беспроигрышная серия СКА достигла 14 матчей.

Следующий матч армейцы проведут 15 ноября в Петербурге против «Барыса». Клуб из Ярославля 17 ноября дома сыграет с московским «Динамо».

После 30 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 76 очков. Команда Алексея Кудашова, проведя на одну игру меньше, занимает четвертую строчку с 52 очками. 

Матч

Локомотив - СКА - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)

Голы:

Барабанов (Дергачёв), 0:54 (0:1). Войнов (Дацюк), 8:57 (0:2). Шипачёв (Гусев), 11:33 (0:3). Гусев (Шипачёв), 21:28 (0:4). Шипачёв (Дадонов), 23:41 (0:5 - бол.). Дадонов (Яковлев, Шипачёв), 45:25 (0:6). Ковальчук (Дацюк, Войнов), 45:57 (0:7). Гавриков (Полунин, Коршков), 53:24 (1:7 - бол.).

Место и дата

13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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