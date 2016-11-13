Олег Знарок: У нас сегодня наконец-то появилось движение

Главный тренер ХК СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от выездной игры регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».

- У нас сегодня наконец-то появилось движение. Провели хорошую игру, выиграли, молодцы.

- Можно ли сказать, что выезд для команды получился легким?

- Что значит легким? Приехали сюда, команда не вышла и 5:0 в нашу пользу? В таких матчах и бьются, и травмы получают. Таких вопросов больше не задавайте, - цитирует Знарка пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что хоккеисты СКА разгромили в гостях «Локомотив» со счетом 7:1.

Матч Локомотив - СКА - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2) Голы: Барабанов (Дергачёв), 0:54 (0:1). Войнов (Дацюк), 8:57 (0:2). Шипачёв (Гусев), 11:33 (0:3). Гусев (Шипачёв), 21:28 (0:4). Шипачёв (Дадонов), 23:41 (0:5 - бол.). Дадонов (Яковлев, Шипачёв), 45:25 (0:6). Ковальчук (Дацюк, Войнов), 45:57 (0:7). Гавриков (Полунин, Коршков), 53:24 (1:7 - бол.). Место и дата 13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция



