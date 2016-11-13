Алексей Кудашов: Был план лишить СКА пространства

Главный тренер «Локомотива« Алексей Кудашов поделился впечатлениями от выездной игры регулярного чемпионата КХЛ против питерского СКА.

- У нас на игру был план лишить соперника пространства, сыграть плотно, близко. Игру охарактеризую словами «растерянность», «неуверенность», делали то, что не должны были делать. Естественно, результат заслуженный: не было ни движения, ни правильности в действиях, ни борьбы – ничего не было.

- Можно ли сказать, что победа над ЦСКА получилась пирровой?

- Ни в коем случае. Сегодня тоже готовились, хорошо готовились. Честно говоря, был удивлен, когда первые отрезки начались – по настрою, по подготовке вчерашней совсем другая команда. Наверное, растерянность и испуг были в первых сменах, а дальше пошел какой-то цейтнот.

- Чем был вызван выбор основного вратаря и почему он был заменен только после седьмой шайбы?

- По первым голам его вины точно не было, полевые игроки оставляли голкипера на растерзание. Хотели исправить игру полевых. Был таймаут, думал встряхнуть немножко, но не получилось, - передает слова Кудашова пресс-служба ярославской команды.



Напомним, что хоккеисты СКА разгромили в гостях «Локомотив» со счетом 7:1.

Матч Локомотив - СКА - 1:7 (0:3, 0:2, 1:2) Голы: Барабанов (Дергачёв), 0:54 (0:1). Войнов (Дацюк), 8:57 (0:2). Шипачёв (Гусев), 11:33 (0:3). Гусев (Шипачёв), 21:28 (0:4). Шипачёв (Дадонов), 23:41 (0:5 - бол.). Дадонов (Яковлев, Шипачёв), 45:25 (0:6). Ковальчук (Дацюк, Войнов), 45:57 (0:7). Гавриков (Полунин, Коршков), 53:24 (1:7 - бол.). Место и дата 13 ноября 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция



