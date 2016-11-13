Ханс-Йоахим Ватцке: Болт будет тренироваться с «Боруссией», но предлагать ему контракт мы не планируем

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию о том, что вместе с командой будет тренироваться знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт. Впрочем, он дал понять, что в качестве футболиста в официальных матчах они на него не рассчитывают.

«Это не шутка, что Усэйн Болт какое-то время будет тренироваться с нами. Решение по этому поводу было принято некоторое время назад. Глава компании Puma Бьорн Гульден, который входит в наш совет директоров сказал мне, что Болт спрашивал у него, может ли он потренироваться с нами.

Я сразу сказал, что не вижу проблем. Наш тренер Томас Тухель тоже не возражал. Определенно, это случится не тогда, когда у нас будет два матча в неделю, а когда у нас будет более спокойное расписание. Нет смысла говорить о том, чтобы предложить ему контракт, но для нас будет большой честью тренироваться с ним. Команде это понравится», - цитирует Ватцке Kicker.

30-летний Усэйн Болт – девятикратный олимпийский чемпион. Он является болельщиком «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что он мечтает провести официальный матч за «МЮ».