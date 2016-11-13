Вилли Кабальеро: Англия получила в Стоунзе отличного центрального защитника на долгие годы

Голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро высказался об игре защитника Джона Стоунза.

«Он отличается от обычных центральных защитников в Англии, – считает аргентинец. – Обычно защитники габаритные и хорошо играют головой. А Джон умеет здорово играть справа и слева, и он всегда старается начать атаку хорошей передачей.

Он все делает очень хорошо. Мы все рады за него. Уверен, у Англии появился отличный центральный защитник на долгие годы.

Джон так молод, но по его игре можно сказать, что он здесь уже несколько лет. А под руководством Пепа он становится еще сильнее».

Напомним, 22-летний Стоунз перешел в «Манчестер Сити» из «Эвертона» минувшим летом и в нынешнем сезоне провел 11 матчей в премьер-лиге.