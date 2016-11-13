Болгария – Белоруссия. Миланов и Мартынович были заменены из-за травм
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в матче за
сборную Болгарии. Напомним, болгары принимают сборную Белоруссии в матче
квалификации ЧМ-2018.
На 54-й минуте Миланова заменил Ивайло Чочиев. Отметим, что полузащитник московских армейцев не смог покинуть поле самостоятельно – его вынесли врачи на носилках. У белорусской команды в первом тайме из-за травмы был заменен защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Его заменил Игорь Шитов.
В текущем сезоне 24-летний Георги Миланов провел 17 матчей за ЦСКА и забил два мяча. 29-летний Александр Мартынович провел 11 матчей за «Краснодар» и забил один мяч.
Матч
Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)
Голы
Попов И. 10 (1:0).
Состав
Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев
Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев
Предупреждения:
Александров А., 29 - Глеб, 21; Шитов, 51
Судья:
Штефан Клосснер (Швейцария)
Место и дата
13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция