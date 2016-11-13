Болгария – Белоруссия. Миланов и Мартынович были заменены из-за травм

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в матче за сборную Болгарии. Напомним, болгары принимают сборную Белоруссии в матче квалификации ЧМ-2018.

На 54-й минуте Миланова заменил Ивайло Чочиев. Отметим, что полузащитник московских армейцев не смог покинуть поле самостоятельно – его вынесли врачи на носилках. У белорусской команды в первом тайме из-за травмы был заменен защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Его заменил Игорь Шитов.

В текущем сезоне 24-летний Георги Миланов провел 17 матчей за ЦСКА и забил два мяча. 29-летний Александр Мартынович провел 11 матчей за «Краснодар» и забил один мяч.