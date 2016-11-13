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Болгария – Белоруссия. Миланов и Мартынович были заменены из-за травм

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов получил травму в матче за сборную Болгарии. Напомним, болгары принимают сборную Белоруссии в матче квалификации ЧМ-2018.

На 54-й минуте Миланова заменил Ивайло Чочиев. Отметим, что полузащитник московских армейцев не смог покинуть поле самостоятельно – его вынесли врачи на носилках. У белорусской команды в первом тайме из-за травмы был заменен защитник «Краснодара» Александр Мартынович. Его заменил Игорь Шитов.

В текущем сезоне 24-летний Георги Миланов провел 17 матчей за ЦСКА и забил два мяча. 29-летний Александр Мартынович провел 11 матчей за «Краснодар» и забил один мяч.

Матч

Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)

Голы

Попов И. 10 (1:0).

Состав

Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев

Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев

Предупреждения:

Александров А., 29 - Глеб, 21; Шитов, 51

Судья:

Штефан Клосснер (Швейцария)

Место и дата

13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция

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