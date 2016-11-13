Травма Мораты в матче с Македонией оказалась несерьезной
Форвард мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Мората
травмировался в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Македонии (4:0).
Впрочем, его повреждение оказалось не слишком серьезным.
Как сообщает Marca, сегодня Мората тренировался в общей группе без каких-либо ограничений. Таким образом, он, вероятно, сможет сыграть и в товарищеском матче со сборной Англии. При этом из-за травмы под вопросом участие в матче с англичанами Серхи Роберто, который пропустил матч с македонцами.
Товарищеский матч Англия – Испания состоится 15 ноября. Начало в 23:00 по Москве.
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