Гарет Саутгейт: Тренировки в сборной – не то, что нужно Кейну

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему отпустил из команды форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Харри приехал в сборную, не проведя за семь недель ни одного полного матча, однако «Тоттенхэм» все равно был очень рад за него.

У меня не было намерения ставить его в стартовый состав. А сейчас ему важнее получить иную тренировочную нагрузку по сравнению с той, которая будет в сборной в ближайшие пару дней.

Я очень благодарен «Тоттенхэму» за том, что клуб отпустил игрока в сборную. Но учитывая нынешнюю ситуацию, нынешние тренировки не совсем то, что нужно сейчас Харри после такого продолжительного простоя», – приводит The Telegraph слова Саутгейта.

Напомним, перед вызовом в сборную Кейн провел 73 минуты в матче 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1).

Во вторник Англия сыграет с Испанией в товарищеском матче на «Уэмбли».