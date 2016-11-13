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Болгария обыграла Белоруссию благодаря голу Попова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Белоруссии завершился победой болгарской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей единственный мяч забил Ивелин Попов. Полузащитник «Спартака» ударом головой с близкого расстояния замкнул фланговый навес. Отметим, что в этой игре из-за травм были заменены два представителя РФПЛ – защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов. В концовке матча был удален Александр Глеб.

Болгария набрала шесть очков и занимает четвертое место в группе А. У Белоруссии два очка и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа А

4-й тур

Матч

Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)

Голы

Попов И. 10 (1:0).

Состав

Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев

Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев

Предупреждения:

Александров А., 29 - Глеб, 21; Шитов, 51

Судья:

Штефан Клосснер (Швейцария)

Место и дата

13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция

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