Болгария обыграла Белоруссию благодаря голу Попова

Матч четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Белоруссии завершился победой болгарской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей единственный мяч забил Ивелин Попов. Полузащитник «Спартака» ударом головой с близкого расстояния замкнул фланговый навес. Отметим, что в этой игре из-за травм были заменены два представителя РФПЛ – защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов. В концовке матча был удален Александр Глеб.

Болгария набрала шесть очков и занимает четвертое место в группе А. У Белоруссии два очка и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа А

4-й тур