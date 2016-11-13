Болгария обыграла Белоруссию благодаря голу Попова
Матч четвертого тура
европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Болгарии и Белоруссии
завершился победой болгарской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу
хозяев.
В составе победителей единственный мяч забил Ивелин Попов. Полузащитник «Спартака» ударом головой с близкого расстояния замкнул фланговый навес. Отметим, что в этой игре из-за травм были заменены два представителя РФПЛ – защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов. В концовке матча был удален Александр Глеб.
Болгария набрала шесть очков и занимает четвертое место в группе А. У Белоруссии два очка и пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа А
4-й тур
Матч
Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)
Голы
Попов И. 10 (1:0).
Состав
Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев
Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев
Предупреждения:
Александров А., 29 - Глеб, 21; Шитов, 51
Судья:
Штефан Клосснер (Швейцария)
Место и дата
13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция