Швейцария обыграла Фареры

Александр Хацкевич: Нельзя говорить, что мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич поделился ожиданиями от встречи с Болгарией в отборочном цикле чемпионата мира-2018.