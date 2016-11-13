Швейцария обыграла Фареры
Матч четвертого тура
европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Швейцарии и Фарерских островов
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу швейцарцев.
В составе победителей отличились Эрен Дердийок и Штефан Лихтштайнер. Швейцария набрала 12 очков и лидирует в группе В. У Фарер четыре очка и четвертое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа В
4-й тур
Матч
Швейцария - Фарерские острова - 2:0 (1:0)
Голы
Дердийок 27 (1:0). Лихтштайнер 83 (2:0).
Состав
Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Джуру, Родригес, Джака, Джемаили, Штокер (Фернандес, 69), Бехрами, Дердийок (Сеферович, 87), Мехмеди
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Хансен Б., Наттестад, Ханссон, Беньяминсен, Серенсен (Йоэнсен, 78), Наес, Хендрикссон, Ватинхаммар (Ольсен А., 81), Эдмундсон
Предупреждения:
Родригес, 73 - Хендрикссон, 14; Наес, 60; Беньяминсен, 86
Судья:
Себастьян Делферье (Бельгия)
Место и дата
13 ноября 20:00, Свисспорарена, Онлайн-трансляция