Дубль Депая принес Голландии победу над Люксембургом
Голландия одержала в
гостях победу над Люксембургом (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата
мира.
Первый тайм завершился вничью (1:1). На гол Арьена Роббена хозяева ответили точным ударом Максима Шано с пенальти.
После перерыва победу Голландии принес дубль полузащитника Мемфиса Депая.
Голландия набрала семь очков и догнала Швецию, а по дополнительным показателям вышла на второе место.
В пятом туре 25 марта 2017 года Голландия сыграет в гостях с Болгарией.
Люксембург
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа A
4-й тур
Матч
Люксембург - Голландия - 1:3 (1:1)
Голы
Роббен 36 (0:1). Шано 44 (1:1 - пен.). Депай 58 (1:2). Депай 84 (1:3).
Состав
Люксембург: Шон, Махмутович, Бонерт, Шано, Мальже, Филиппс, Янс (Яниш, 26), Мутш, Бенси (Тилль, 82), Тюрпель, Да Мота
Голландия: Стекеленбург, Блинд Д., Бренет, Брума, ван Дейк, Классен, Роббен (Депай, 46), Вейналдум, Рамселар, Снейдер (Бергейс, 46), Дост
Предупреждения:
Бенси, 51 - Бренет, 43; Блинд Д., 60
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
13 ноября 20:00, Жозе Бартел, Онлайн-трансляция