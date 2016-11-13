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Юрий Калитвинцев: Ребята выполнили все, о чем их просили

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды в матче 22-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».

- Во-первых, порадовало, что, несмотря на довольно тяжелое и вязкое для обеих команд поле, мы не свалились на игру длинными передачами, навал и прочее. Ребята выполнили именно то, о чем мы их просили. Радует, что очередную игру мы не пропускаем со стандартов и проявили мастерство в атаке. Луценко не так много играл, но забил здесь (в Калиниграде – прим.) на Кубок, сегодня дважды – то, что именно требуется от нападающего. Команда сыграла очень организованно в обороне. Эту игру, естественно, можно занести в актив. Сегодня День Рождения у Рыкова, я думаю, у ребят была двойная мотивация, и они поздравили его победой.

- Погребняка не было возможности выпустить?
- Он готов играть, но по тому, как складывалась игра… Была мысль выпустить, но, скажу честно, Паша – заслуженный игрок, и давать ему пять минут игрового времени, пожалуй, неправильно. А так, как сегодня играл Луценко, –  он не дал ни малейшего повода в себе усомниться.  

- В СМИ много говорится о проблемах в «Динамо»..
- Ребята, естественно, читают. Хорошо ли это или плохо – как показывают результаты – на нас не  отражается, потому что каждый должен заниматься своим делом. Те люди, которые пишут про «Динамо» плохо, хотят раскачать лодку. Я уже говорил, если хотят – пусть продолжают писать, нас это мотивирует еще больше. Никто не пишет, что команда больше всех забила и на первом месте. Не буду врать, читаем, но не обращаем внимания, - передает слова Калитвинцева пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «Балтика» дома уступила «Динамо» со счетом 0:3.

Матч

Балтика - Динамо - 0:3 (0:2)

Голы

Рыков 12 (0:1). Луценко 28 (0:2). Луценко 69 (0:3).

Состав

Балтика: Вамбольт, Почивалин, Пономарёв (Зимулька, 46), Марущак, Крючков, Бутаков (Суханов, 51), Цимбал, Каленкович, Родионов, Подбельцев (Сердюк, 64), Соломатин (Елисеев А., 76)

Динамо: Шунин, Хольмен, Рыков, Морозов, Козлов, Кузьмин (Сарамутин, 88), Катрич, Ташаев, Зотов (Драгун, 70), Сапета, Луценко

Предупреждения:

Крючков, 31; Подбельцев, 61 - Драгун, 83; Хольмен, 86

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

13 ноября 17:00, Балтика, Текстовая трансляция


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