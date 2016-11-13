Юрий Калитвинцев: Ребята выполнили все, о чем их просили

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своей команды в матче 22-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».

- Во-первых, порадовало, что, несмотря на довольно тяжелое и вязкое для обеих команд поле, мы не свалились на игру длинными передачами, навал и прочее. Ребята выполнили именно то, о чем мы их просили. Радует, что очередную игру мы не пропускаем со стандартов и проявили мастерство в атаке. Луценко не так много играл, но забил здесь (в Калиниграде – прим.) на Кубок, сегодня дважды – то, что именно требуется от нападающего. Команда сыграла очень организованно в обороне. Эту игру, естественно, можно занести в актив. Сегодня День Рождения у Рыкова, я думаю, у ребят была двойная мотивация, и они поздравили его победой.

- Погребняка не было возможности выпустить?

- Он готов играть, но по тому, как складывалась игра… Была мысль выпустить, но, скажу честно, Паша – заслуженный игрок, и давать ему пять минут игрового времени, пожалуй, неправильно. А так, как сегодня играл Луценко, – он не дал ни малейшего повода в себе усомниться.

- В СМИ много говорится о проблемах в «Динамо»..

- Ребята, естественно, читают. Хорошо ли это или плохо – как показывают результаты – на нас не отражается, потому что каждый должен заниматься своим делом. Те люди, которые пишут про «Динамо» плохо, хотят раскачать лодку. Я уже говорил, если хотят – пусть продолжают писать, нас это мотивирует еще больше. Никто не пишет, что команда больше всех забила и на первом месте. Не буду врать, читаем, но не обращаем внимания, - передает слова Калитвинцева пресс-служба «Динамо».

Напомним, что «Балтика» дома уступила «Динамо» со счетом 0:3.



