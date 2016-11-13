«Зенит» благодаря 28 очкам Тулсона обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» дома нанес поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 28 очков. 27 очков в активе капитана «Зенита» Кайла Лэндри и форварда гостей Сиима-Сандер Вене.

Для подопечных Василия Карасева это пятая победа в регулярном чемпионате. После шести матчей петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице. Нижегородцы остались на 12-й позиции, имея в активе одну победу и пять поражений.

В следующих матчах Единой лиги «Нижний Новгород» 20 ноября сыграет на выезде с «Химками», а «Зенит» 27 числа встретится в Красноярске с «Енисеем». 16 ноября петербургская команда в гостях проведет матч Кубка Европы против мюнхенской «Баварии».