Кипр обыграл Гибралтар
Матч четвертого тура
европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Кипра и Гибралтара завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу киприотов.
В составе победителей отличились Константинос Лайфис, Пиерос Сотириу и Валентинос Сиелис. У Гибралтара единственный мяч забил Ли Касьяро. Кипр набрал три очка и занимает пятое место в группе Н. У Гибралтара ноль очков и последнее, шестое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа Н
4-й тур
Матч
Голы
Лаифис 29 (1:0). Кашаро Л. 51 (1:1). Сотириу 65 (2:1). Сиелис 87 (3:1).
Состав
Кипр: Панаги К., Хараламбус, Досса Жуниор, Кириаку, Кастаньос, Лаифис, Эфрем, Артиматас, Христофи, Сотириу, Деметриу
Гибралтар: Ибраим, Кашаро Р., Гарсия, Чиполина Д., Бардон, Маскареньяс, Уокер, Барнетт, Кашаро К., Кабрера, Кашаро Л.
Предупреждения:
Деметриу, 35 - нет
Судья:
Алияр Агаев (Азербайджан)
Место и дата
13 ноября 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция