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Кипр обыграл Гибралтар

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Кипра и Гибралтара завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу киприотов.

В составе победителей отличились Константинос Лайфис, Пиерос Сотириу и Валентинос Сиелис. У Гибралтара единственный мяч забил Ли Касьяро. Кипр набрал три очка и занимает пятое место в группе Н. У Гибралтара ноль очков и последнее, шестое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа Н

4-й тур

Матч

Кипр - Гибралтар - 3:1 (1:0)

Голы

Лаифис 29 (1:0). Кашаро Л. 51 (1:1). Сотириу 65 (2:1). Сиелис 87 (3:1).

Состав

Кипр: Панаги К., Хараламбус, Досса Жуниор, Кириаку, Кастаньос, Лаифис, Эфрем, Артиматас, Христофи, Сотириу, Деметриу

Гибралтар: Ибраим, Кашаро Р., Гарсия, Чиполина Д., Бардон, Маскареньяс, Уокер, Барнетт, Кашаро К., Кабрера, Кашаро Л.

Предупреждения:

Деметриу, 35 - нет

Судья:

Алияр Агаев (Азербайджан)

Место и дата

13 ноября 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция

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