Венгрия забила четыре безответных гола в ворота Андорры
Венгрия одержала
победу в матче отборочного турнира чемпионата мира с Андоррой (4:0) на «Групаме
Арене» в Будапеште.
Голы в матче забили Золтан Гера, Адам Ланг, Адам Дьюрчо и Адам Шалаи.
Венгрия набрала семь очков, опередила Португалию и поднялась на второе место в группе B. При этом свой матч четвертого тура Португалия сыграет сегодня с Латвией.
В пятом туре 25 марта 2017 года Венгрия сыграет в гостях с Португалией.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Группа B
4-й тур
Матч
Голы
Гера 34 (1:0). Ланг 43 (2:0). Дьюрчо 73 (3:0). Шалаи 88 (4:0).
Состав
Венгрия: Гулаши, Гузмич, Корхут, Беше, Ланг, Надь, Джуджак, Кляйнхайслер (Штибер, 74), Дьюрчо (Немет, 81), Гера (Боде, 84), Шалаи
Андорра: Гомес Х., Рубио, Сан-Никола, Родригес В. (Морейра, 83), Гарсия Э., Виера, Велс, Алаес, Мартинес К. (Мартинес А., 67), Пуйоль (Санчес Х., 87), Лловера
Предупреждения:
Кляйнхайслер, 15; Корхут, 35 - нет
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
13 ноября 20:00, Групама Арена, Онлайн-трансляция