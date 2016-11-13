Венгрия забила четыре безответных гола в ворота Андорры

Венгрия одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата мира с Андоррой (4:0) на «Групаме Арене» в Будапеште.

Голы в матче забили Золтан Гера, Адам Ланг, Адам Дьюрчо и Адам Шалаи.

Венгрия набрала семь очков, опередила Португалию и поднялась на второе место в группе B. При этом свой матч четвертого тура Португалия сыграет сегодня с Латвией.

В пятом туре 25 марта 2017 года Венгрия сыграет в гостях с Португалией.

Будапешт (Венгрия)

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