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Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, Квят – 12-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершилась гонка Гран-при Бразилии в рамках чемпионата Формулы-1. Ее победителем стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Гонка несколько раз прерывалась из-за дождливой погоды и нескольких аварий, в результате чего она завершилась с серьезной задержкой. Хэмилтон опередил своего партнера по команде и соперника в борьбе за чемпионство Нико Росберга, который стал вторым.

Третье место завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, которому удалось в конце гонки сделать несколько обгонов, поднявшись с шестой позиции. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по ходу гонки шел десятым, но в итоге занял 13-е место.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Формула-1. Гран-при Бразилии

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг

2. Нико Росберг («Мерседес») +11,455

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,481

4. Серхио Перес («Форс Индия») +25,346

5. Себастьян Феттель («Феррари») +26,334

6. Карлос Сайнс(«Торо Россо») +29,160

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486

9. Фелипе Наср («Заубер») +42,620

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432

11. Валттери Боттас («Уильямс») +45,292

12. Эстебан Окон («Манор») +45,809

13. Даниил Квят («Торо Россо») +51,192

14. Кевин Магнуссен («Рено») +51,555

15. Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498

16. Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994

Сошли

Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

Фелипе Масса («Уильямс»)

Джолион Палмер («Рено»)

Кими Райкконен («Феррари»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Ромен Грожан («Хаас»)

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