Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, Квят – 12-й
Завершилась гонка Гран-при Бразилии в рамках чемпионата
Формулы-1. Ее победителем стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис
Хэмилтон.
Гонка несколько раз прерывалась из-за дождливой погоды и нескольких аварий, в результате чего она завершилась с серьезной задержкой. Хэмилтон опередил своего партнера по команде и соперника в борьбе за чемпионство Нико Росберга, который стал вторым.
Третье место завоевал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, которому удалось в конце гонки сделать несколько обгонов, поднявшись с шестой позиции. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по ходу гонки шел десятым, но в итоге занял 13-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.
Формула-1. Гран-при Бразилии
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг
2. Нико Росберг («Мерседес») +11,455
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,481
4. Серхио Перес («Форс Индия») +25,346
5. Себастьян Феттель («Феррари») +26,334
6. Карлос Сайнс(«Торо Россо») +29,160
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827
8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486
9. Фелипе Наср («Заубер») +42,620
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432
11. Валттери Боттас («Уильямс») +45,292
12. Эстебан Окон («Манор») +45,809
13. Даниил Квят («Торо Россо») +51,192
14. Кевин Магнуссен («Рено») +51,555
15. Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498
16. Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994
Сошли
Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Джолион Палмер («Рено»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Ромен Грожан («Хаас»)