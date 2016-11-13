Ракитич не сыграет в товарищеском матче с Северной Ирландией и вернулся в «Барселону»
Полузащитник сборной
Хорватии Иван Ракитич вернулся в расположении «Барселоны».
В субботу 28-летний игрок принял участие в победе над Исландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира.
После игры тренерский штаб хорватов принял решение отпустить одного из своих лидеров раньше запланированного срока.
Таким образом, Ракитич не примет участие в товарищеском матче с Северной Ирландией в Белфасте, а приступит в составе клуба к подготовке к матчу 12-го тура примеры с «Малагой».
Матч
Хорватия - Исландия - 2:0 (1:0)
Голы
Брозович 15 (1:0). Брозович 90 (2:0).
Состав
Хорватия: Субашич, Пиварич, Чорлука, Врсалько, Вида, Ракитич, Перишич, Ковачич, Брозович, Бадель, Манджукич
Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Магнуссон, Бьярнасон Т., Гуннарссон, Арнасон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г., Гудмундссон, Бодварссон
Предупреждения:
нет - Бьярнасон Т., 19
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
12 ноября 20:00, Максимир, Онлайн-трансляция