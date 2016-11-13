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Ракитич не сыграет в товарищеском матче с Северной Ирландией и вернулся в «Барселону»

Источник:  Sport.esКомментарии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич вернулся в расположении «Барселоны».

В субботу 28-летний игрок принял участие в победе над Исландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира.

После игры тренерский штаб хорватов принял решение отпустить одного из своих лидеров раньше запланированного срока.

Таким образом, Ракитич не примет участие в товарищеском матче с Северной Ирландией в Белфасте, а приступит в составе клуба к подготовке к матчу 12-го тура примеры с «Малагой».

Матч

Хорватия - Исландия - 2:0 (1:0)

Голы

Брозович 15 (1:0). Брозович 90 (2:0).

Состав

Хорватия: Субашич, Пиварич, Чорлука, Врсалько, Вида, Ракитич, Перишич, Ковачич, Брозович, Бадель, Манджукич

Исландия: Халлдорссон, Севарссон, Сигурдссон Р., Магнуссон, Бьярнасон Т., Гуннарссон, Арнасон, Бьярнасон Б., Сигурдссон Г., Гудмундссон, Бодварссон

Предупреждения:

нет - Бьярнасон Т., 19

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

12 ноября 20:00, Максимир, Онлайн-трансляция

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