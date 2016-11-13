Итальянские клубы проявляют интерес к Алеишу Видалю
Защитник «Барселоны»
Алеиш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Агент 27-летнего испанца
Грациано Баттистини изучает возможности трудоустроить игрока в серии A.
«Нам нужно сделать выбор. К Алеишу Видалю проявляют интерес многие клубы. Не думаю, что «Наполи» можно назвать приоритетным вариантом. «Милан»? Посмотрим, что будет», – сказал Баттистини.
Отметим, что за два года после перехода из «Севильи» Видаль провел за «Барселону» десять матчей в примере.
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