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Итальянские клубы проявляют интерес к Алеишу Видалю

Источник:  Sport.esКомментарии

Защитник «Барселоны» Алеиш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Агент 27-летнего испанца Грациано Баттистини изучает возможности трудоустроить игрока в серии A.

«Нам нужно сделать выбор. К Алеишу Видалю проявляют интерес многие клубы. Не думаю, что «Наполи» можно назвать приоритетным вариантом. «Милан»? Посмотрим, что будет», – сказал Баттистини.

Отметим, что за два года после перехода из «Севильи» Видаль провел за «Барселону» десять матчей в примере. 

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