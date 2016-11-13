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Маррэй и Соарес обыграли Хьюи и Мирного на Итоговом турнире АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) проходит турнир в парном разряде. В первом туре групповой стадии победу одержала британо-бразильская пара Энди Маррэй/Бруно Соарес.

Маррэй и Соарес обыграли пару Трет Хьюи (Филиппины)/Максим Мирный (Белоруссия). Итоговый счет матча – 6:4, 7:5. Матч продолжался один час и 20 минут. Мирный и Хьюи сделали меньше двойных ошибок (2:3) и больше эйсов (4:2).

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Парный разряд

Группа «Эдберг/Яррид»

1-й тур

Матч

Маррэй/Соарес () - Хьюи/Мирный () - 6:4, 7:5

Место и дата

13 ноября 21:10, , Онлайн-трансляция

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