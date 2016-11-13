Маррэй и Соарес обыграли Хьюи и Мирного на Итоговом турнире АТР
На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) проходит
турнир в парном разряде. В первом туре групповой стадии победу одержала
британо-бразильская пара Энди Маррэй/Бруно Соарес.
Маррэй и Соарес обыграли пару Трет Хьюи (Филиппины)/Максим Мирный (Белоруссия). Итоговый счет матча – 6:4, 7:5. Матч продолжался один час и 20 минут. Мирный и Хьюи сделали меньше двойных ошибок (2:3) и больше эйсов (4:2).
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
1-й тур
Матч
Маррэй/Соарес () - Хьюи/Мирный () - 6:4, 7:5
Место и дата
13 ноября 21:10, , Онлайн-трансляция
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