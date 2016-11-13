Роналд Де Бур: В Италии не хватает терпения, что дать поработать тренерам

Бывший защитник сборной Голландии Роналд Де Бур сравнил своего брата Франка с главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

1 ноября Франк Де Бур был отправлен в отставку с поста главного тренера «Интера», проработав в клубе всего 84 дня.

«Франку дали слишком много времени, но такое бывает в футболе. В Италии не хватает терпения, чтобы дать поработать тренерам.

С Луисом Энрике произошло то же самое. Когда он работал в «Роме», я слышал о нем много хорошего, но и тогда руководству не хватило терпения», – приводит Football Italia слова Де Бура.

Напомним, Луис Энрике проработал в «Роме» один сезон (2011/2012), по итогам которого команда заняла седьмое место в серии A.