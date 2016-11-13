Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Балтика0 : 3Динамо
Хоккей  Локомотив1 : 7СКА
Футбол  Болгария1 : 0Белоруссия
Хоккей  Динамо Москва4 : 5 БЦСКА
Формула-1  Гран-при Бразилии. Гонка
Футбол  Люксембург1 : 3Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роналд Де Бур: В Италии не хватает терпения, что дать поработать тренерам

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший защитник сборной Голландии Роналд Де Бур сравнил своего брата Франка с главным тренером «Барселоны» Луисом Энрике.

1 ноября Франк Де Бур был отправлен в отставку с поста главного тренера «Интера», проработав в клубе всего 84 дня.

«Франку дали слишком много времени, но такое бывает в футболе. В Италии не хватает терпения, чтобы дать поработать тренерам.

С Луисом Энрике произошло то же самое. Когда он работал в «Роме», я слышал о нем много хорошего, но и тогда руководству не хватило терпения», – приводит Football Italia слова Де Бура.

Напомним, Луис Энрике проработал в «Роме» один сезон (2011/2012), по итогам которого команда заняла седьмое место в серии A.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Итальянские клубы проявляют интерес к Алеишу ВидалюЗащитник «Барселоны» Алеиш Видаль может продолжить карьеру в Италии. Агент 27-летнего испанца Грациано Баттистини изучает возможности трудоустроить игрока в серии A.«Милан» вновь попытается приобрести УилшираРуководство «Милана» рассматривает возможность приобретения по окончании нынешнего сезона полузащитника «Арсенала» Джека Уилшира, сообщает Calciomercato.Агент Тиаго Силвы: Я не разговаривал с «Ювентусом»Агент защитника «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силвы Пауло Тоньетто заявил, что не ведет переговоры о переходе 32-летнего бразильца в «Ювентус».Дани Алвес: Я как ПикассоЗащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира с Перу сравнил себя с Пабло Пикассо и заявил, что выступление в серии A сделало его сильнее. Матч с Перу станет для 33-летнего защитника сотым в составе «пентакампеонов».Кейсуке Хонда: Я мог покинуть «Милан», но сейчас у меня нет большого желания уходитьПолузащитник «Милана» Кейсуке Хонда сказал, что ранее он мог покинуть команду. Впрочем, сейчас у него нет намерения сменить клуб.«Ювентус» хочет купить ДепаяРуководство «Ювентуса» рассчитывает укрепить атаку команды фланговым нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.Берарди вернется в состав «Сассуоло» в матче с «Наполи»Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди вернется в состав команды 27 ноября в матче 14-го тура серии A с «Наполи».Аксель Витсель: Да, «Ювентус» мной интересуется, но я никуда не спешуПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о возможном переходе в «Ювентус».«Манчестер Сити» и «Барселона» нацелились на защитника «Ювентуса»19-летний правый защитник «Ювентуса» Поль Лирола, выступающий на правах аренды за «Сассуоло», привлек внимание ведущих европейских клубов.Массимо Каррера: Надеюсь вернуться в «Ювентус»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что надеется вернуться в туринский «Ювентус».Свен-Йоран Эрикссон: Я мог выиграть Лигу чемпионов с «Лацио»Бывший главный тренер «Лацио» Свен-Йоран Эрикссон высказался об успехах нынешнего главного тренера команды Симоне Индзаги, который играл в клубе под его руководством.Фабио Капелло: Кассано был одним из самых больших талантов, но он не сумел справиться с психическими проблемамиБывший наставник сборной России Фабио Капелло рассказал об отношениях с экс-полузащитником сборной Италии Антонио Кассано, вместе с которым работал в «Роме» с 2001 по 2004 гг.Миралем Пьянич: Перешел в «Ювентус» не ради исполнения штрафныхПолузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своем положении в туринском клубе, а также поведал о целях туринской команды в нынешнем сезоне.Депай покинет «Юнайтед» в январе 2017 года, «Наполи» и «Милан» поборются за футболистаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может продолжить карьеру в Серии А.Видаль обсудил свое возвращение в «Ювентус» с генеральным директором клубаПолузащитник мюнхенской «Баварии» Артура Видаль планирует сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает издание Calciomercato.Шандор Варга: Смена тренера в «Интере» получилась, как у «Спартака»Агент ФИФА Шандор Варга прокомментировал смену главного тренера в миланском «Интере».Нобель Арустамян: Не верю, что «Лацио» купит СелиховаКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился своим мнением о новости по поводу интереса «Лацио» к голкиперу «Амкара» Александру Селихову. Он сказал, что не верит в такой вариант.Манджукич намерен покинуть «Ювентус» в январе, «ПСЖ» и «Тоттенхэм» претендуют на игрокаФорвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.Иск агента Хонды к ЦСКА заключается в споре по договору между игроком и клубомСтала известна суть иска в в Спортивный арбитражный суд (CAS) агента футболиста Кейсуке Хонды Киса Плоэгсмы к московскому ЦСКА.Президент «Реала» нацелился на Дибалу, считая его лучшим молодым форвардом мираПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что команда нуждается в серьезном усилении. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Интер
Интеркалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Франк де Бур
Франк де Бурвсе новости
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение