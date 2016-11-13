Чехия выиграла Кубок Федерации, обыграв в финале Францию

В Страсбурге (Франция) завершился финал Кубка Федерации. Сборная Чехии нанесла поражение сборной Франции.

Итоговый счет матча - 3:2 в пользу сборной Чехии. После четырех матчей счет был 2:2, и чемпиона определила парная встреча. Дуэт Каролина Плишкова/Барбора Стрыцова обыграл Каролин Гарсию и Кристину Младенович – 7:5, 7:5. Матч продолжался два часа и восемь минут. Победительницы сделали больше эйсов (4:1) и совершили меньше двойных ошибок (1:3).

Для сборной Чехии (с учетом результатов сборной Чехословакии) это десятая победа в Кубке Федерации.

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Финал