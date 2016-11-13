Чехия выиграла Кубок Федерации, обыграв в финале Францию
В Страсбурге (Франция) завершился финал Кубка Федерации. Сборная Чехии нанесла поражение сборной Франции.
Итоговый счет матча - 3:2 в пользу сборной Чехии. После четырех матчей счет был 2:2, и чемпиона определила парная встреча. Дуэт Каролина Плишкова/Барбора Стрыцова обыграл Каролин Гарсию и Кристину Младенович – 7:5, 7:5. Матч продолжался два часа и восемь минут. Победительницы сделали больше эйсов (4:1) и совершили меньше двойных ошибок (1:3).
Для сборной Чехии (с учетом результатов сборной Чехословакии) это десятая победа в Кубке Федерации.
Кубок Федерации
Финал
Франция – Чехия – 2:3
Матч
Гарсия/Младенович (Франция) - Плишкова/Стрыцова (Чехия) - 5:7, 5:7
Место и дата
13 ноября 20:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически