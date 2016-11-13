Льюис Хэмилтон: Гонка получилась легкой для меня

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе.

«Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что выдержали такой длинный Гран-при. Я ценю их поддержку и радушие.

Что касается заезда, то, лидируя в гонке, я получал удовольствие. Обычно в дождь у меня не возникает проблем с пилотированием. Мне все давалось легко.

Я благодарен своей команде за отличную машину – мы творим историю. Я горд быть частью «Мерседеса». Никаких ошибок, никаких драм, никаких заносов. Честно говоря, было интересно слышать о том, сколько ошибок происходило позади меня.

Борьба за чемпионство? Я буду бороться до последнего. Сейчас у машины нет проблем с надежностью. Результаты являются тому подтверждением. Легкая гонка для меня», – приводит Autosport слова Хэмилтона.

Напомним, перед заключительной гонкой сезона действующий чемпион мира уступает 12 очков своему партнеру по команде Нико Росбергу.

Гран-при Абу-Даби пройдет 27 ноября.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча