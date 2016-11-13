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Нико Росберг: В этих погодных условиях могу быть довольным вторым местом

Источник:  AutosportКомментарии

Лидер чемпионата мира Нико Росберг подвел итоги Гран-при Бразилии, который он завершил на втором месте, уступил своему партнеру Льюису Хэмилтону.

«Да, гонка пошла не по моему сценарию, а Льюис проделал великолепную работу, – признал Росберг. – Погодные условия были очень сложными, поэтому я могу довольствоваться вторым местом.

Что касается решений гоночной дирекции по ходу гран-при, я думаю, что в итоге они все сделали правильно. Конечно, некоторые решения были на грани, но все же они справились со своей работой качественно», – приводит Autosport слова Росберга.

Напомним, перед заключительным этапом Гран-при Абу-Даби Росберг опережает Хэмилтона на 12 очков.

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