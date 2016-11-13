Андрей Канчельскис: Наш футбол убивают. Скоро будем играть на коньках
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис
считает, что в российском футболе есть серьезные проблемы. В частности, он
подверг критике календарь сезона в России.
Летом
хорошая погода, поля хорошие, но мы их не трогаем, а играем в футбол зимой на
льду в минус 10, в минус 15 (смеется).
Это как можно до такого дойти? Кто из болельщиков придёт смотреть такую игру?
Нормальный не может такого придумать, понимаете? Убивают наш футбол, просто
убивают.
Как играть в таких условиях, какое
удовольствие получают игроки от такого футбола? Никакого. Просто выходят
побыстрее отыграть эти полтора часа и пойти согреться. Это не удовольствие, это
убийство футбола, вредительство, кошмар. Но зато мы подстроились под Европу,
перешли на систему «осень-весна».
Почему нельзя обратно перейти на систему
«весна-осень»? Раньше мы заканчивали чемпионат в конце ноября, а сейчас играем
и в декабре, ребят. Некоторые предлагают и в манежах запретить играть! Но
нельзя, что ли, первые и последние туры проводить в манежах? Это не так уж
убийственно. Убийство – когда люди выходят играть на улице в минус 10. Такими
темпами скоро вообще на коньках будем в футбол играть», - цитирует Канчельскиса
«Евро-Футбол.Ру».
Напомним, чемпионат России
перешел на систему «осень-весна» после сезона 2011/2012.