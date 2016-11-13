Ферстаппен признан лучшим гонщиком Гран-при Бразилии
Гонщик «Ред Булла»
Макс Ферстаппен выбран лучшим гонщиком Гран-при Бразилии.
19-летний голландец набрал больше всех голосов во время опроса болельщиков на официальном сайте Формулы-1.
Во время гонки Ферстаппен покинул пределы очковой зоны, но смог вернуться в нее и финишировал на третьем месте.
Также пилот «Ред Булла» записал на свой счет быстрейший круг в гонке.
Ферстаппен признан лучшим гонщиком этапа в восьмой раз. Ранее его выбирали по итогам гонок в Испании, Канаде, Австрии, Великобритании, Малайзии, Японии и США.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически