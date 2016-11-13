Ферстаппен признан лучшим гонщиком Гран-при Бразилии

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выбран лучшим гонщиком Гран-при Бразилии.

19-летний голландец набрал больше всех голосов во время опроса болельщиков на официальном сайте Формулы-1.

Во время гонки Ферстаппен покинул пределы очковой зоны, но смог вернуться в нее и финишировал на третьем месте.

Также пилот «Ред Булла» записал на свой счет быстрейший круг в гонке.

Ферстаппен признан лучшим гонщиком этапа в восьмой раз. Ранее его выбирали по итогам гонок в Испании, Канаде, Австрии, Великобритании, Малайзии, Японии и США.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча