Александр Хацкевич: Сегодня играли две равные команды, Белоруссии не повезло
Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич поделился
впечатлениями после матча со сборной Болгарии в квалификации ЧМ-2018. Напомним,
что его команда уступила со счетом 0:1.
- Мы ожидали от сборной Болгарии игру на быстрый переход из обороны в атаку и готовились к этому. Одна из наших потерь в начале игры привела к контратаке, которая завершилась голом в наши ворота. Потом мы владели инициативой, но в одном моменте выручил голкипер, где-то нам не хватило исполнения, где-то не хватило удачи. В принципе, сегодня была встреча равных команд - по исполнительскому мастерству, по подбору игроков. Но все-таки одного желания мало. Надо чтобы было и мастерство, и исполнение.
- Вспоминая раннюю замену в первом тайме. Вариант перевода Политевича на фланг не оправдался?
- Нет, это была замена из-за травмы. Наш капитан Александр Мартынович получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить игру. Так что это не было связано с тем, что мы где-то в чем-то ошиблись.
- Удаление Глеба - эмоции?
- Да, это результат отрицательных эмоций. Несмотря на то, что концовка игры, все-таки стоит держать себя в руках. Да, может это говорит о небезразличии, но все-равно надо оставаться спортсменом, оставаться мужчиной, - цитирует Хацкевича официальный сайт Федерации футбола Белоруссии.
В составе победителей единственный мяч забил Ивелин Попов.
Полузащитник «Спартака» ударом головой с близкого расстояния замкнул фланговый
навес. Отметим, что в этой игре из-за травм были заменены два представителя
РФПЛ – защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов.
Болгария набрала шесть очков и занимает четвертое место в группе А. У Белоруссии два очка и пятое место.
ЧМ-2018. Квалификация
Европа
Группа А
4-й тур
Матч
Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)
Голы
Попов И. 10 (1:0).
Состав
Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев
Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев
Предупреждения:
Александров А., 29; Кирилов, 72; Дьяков, 82 - Глеб, 21; Шитов, 51; Кендыш, 80
Удаления:
нет - Глеб, 90
Судья:
Штефан Клосснер (Швейцария)
Место и дата
13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция