Александр Хацкевич: Сегодня играли две равные команды, Белоруссии не повезло

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча со сборной Болгарии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

- Мы ожидали от сборной Болгарии игру на быстрый переход из обороны в атаку и готовились к этому. Одна из наших потерь в начале игры привела к контратаке, которая завершилась голом в наши ворота. Потом мы владели инициативой, но в одном моменте выручил голкипер, где-то нам не хватило исполнения, где-то не хватило удачи. В принципе, сегодня была встреча равных команд - по исполнительскому мастерству, по подбору игроков. Но все-таки одного желания мало. Надо чтобы было и мастерство, и исполнение.

- Вспоминая раннюю замену в первом тайме. Вариант перевода Политевича на фланг не оправдался?

- Нет, это была замена из-за травмы. Наш капитан Александр Мартынович получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить игру. Так что это не было связано с тем, что мы где-то в чем-то ошиблись.

- Удаление Глеба - эмоции?

- Да, это результат отрицательных эмоций. Несмотря на то, что концовка игры, все-таки стоит держать себя в руках. Да, может это говорит о небезразличии, но все-равно надо оставаться спортсменом, оставаться мужчиной, - цитирует Хацкевича официальный сайт Федерации футбола Белоруссии.

В составе победителей единственный мяч забил Ивелин Попов. Полузащитник «Спартака» ударом головой с близкого расстояния замкнул фланговый навес. Отметим, что в этой игре из-за травм были заменены два представителя РФПЛ – защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов.

Болгария набрала шесть очков и занимает четвертое место в группе А. У Белоруссии два очка и пятое место.

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