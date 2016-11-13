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Александр Хацкевич: Сегодня играли две равные команды, Белоруссии не повезло

Источник:  Белорусская Федерация футболаКомментарии

Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич поделился впечатлениями после матча со сборной Болгарии в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

- Мы ожидали от сборной Болгарии игру на быстрый переход из обороны в атаку и готовились к этому. Одна из наших потерь в начале игры привела к контратаке, которая завершилась голом в наши ворота. Потом мы владели инициативой, но в одном моменте выручил голкипер, где-то нам не хватило исполнения, где-то не хватило удачи. В принципе, сегодня была встреча равных команд - по исполнительскому мастерству, по подбору игроков. Но все-таки одного желания мало. Надо чтобы было и мастерство, и исполнение. 

- Вспоминая раннюю замену в первом тайме. Вариант перевода Политевича на фланг не оправдался?

- Нет, это была замена из-за травмы. Наш капитан Александр Мартынович получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить игру. Так что это не было связано с тем, что мы где-то в чем-то ошиблись. 

- Удаление Глеба - эмоции?

- Да, это результат отрицательных эмоций. Несмотря на то, что концовка игры, все-таки стоит держать себя в руках. Да, может это говорит о небезразличии, но все-равно надо оставаться спортсменом, оставаться мужчиной, - цитирует Хацкевича официальный сайт Федерации футбола Белоруссии.

В составе победителей единственный мяч забил Ивелин Попов. Полузащитник «Спартака» ударом головой с близкого расстояния замкнул фланговый навес. Отметим, что в этой игре из-за травм были заменены два представителя РФПЛ – защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Георгий Миланов.

Болгария набрала шесть очков и занимает четвертое место в группе А. У Белоруссии два очка и пятое место.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа А

4-й тур

Матч

Болгария - Белоруссия - 1:0 (1:0)

Голы

Попов И. 10 (1:0).

Состав

Болгария: Стоянов В., Божиков, Александров А., Занев, Дьяков, Попов С., Тонев (Кирилов, 66), Миланов Г. (Чочев, 53), Славчев, Попов И. (Йорданов, 75), Делев

Белоруссия: Горбунов, Поляков, Политевич, Мартынович (Шитов, 36), Филипенко, Гордейчук, Глеб, Кендыш, Нехайчик (Савицкий, 61), Маевский (Корниленко, 74), Лаптев

Предупреждения:

Александров А., 29; Кирилов, 72; Дьяков, 82 - Глеб, 21; Шитов, 51; Кендыш, 80

Удаления:

нет - Глеб, 90

Судья:

Штефан Клосснер (Швейцария)

Место и дата

13 ноября 20:00, Василь Левски, Онлайн-трансляция


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