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Василий Карасев: По грубым подсчетам, восстановление Сергея Карасева займет полтора-два месяца

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (101:88) и рассказал о сроках восстановления форварда Сергея Карасева.

- Во-первых, после двух выездных поражений и трудностей с составом было важно победить дома. Хорошо, что вернулся в строй Тимма, смог сыграть Мбакве. Понятно, что сейчас после травмы Янис находится не в лучшей форме, а Тревор провел с командой одну тренировку.

У нас были перепады в игре: хорошее начало, фаза расслабления, потом снова хорошо играли. Приятно, что местами показывали хорошую игру в защите и нападении, но неприятно, что не на протяжении всей встречи. Иногда пробовали играть красиво, но не получалось, и шли потери. Иногда мы были расслаблены в защите, и кто-то просто «зевал» соперника, после чего нам забивали очень легкие очки. В целом, я доволен игрой, это еще один шаг на нашем пути.

- Расскажите о состоянии Сергея Карасева. Также с ним рядом сегодня сидел Александр Разумов. С ним все в порядке?
- Разумов не попал в заявку по решению тренерского штаба. Мы будем варьировать состав, давать кому-то отдыхать. Хорошо, что сейчас мы можем себе это позволить. Что касается Сергея, то было принято решение не делать операцию, но сколько времени займет восстановление, сказать пока сложно. По грубым подсчетам, полтора-два месяца, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Сергей Карасев получил травму в матче с ВЭФом, который состоялся 30 октября. После той игры Василий Карасев заявил, что баскетболист выбил плечо.

«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в Петербурге со счетом 101:88. У петербуржцев 28 очками отметился защитник Райан Тулсон, 27 очков набрал капитан команды Кайл Лэндри. Подопечные Василия Карасева одержали пятую победу в шести играх Единой лиги и сохранили за собой третье место в турнирной таблице. 

16 ноября петербургская команда в матче Кубка Европы встретится в Мюнхене с «Баварией». Следующую игру в Единой лиге «Зенит» проведет 27 ноября в Красноярске против «Енисея».

Матч

Зенит - Нижний Новгород - 101:88

Место и дата

13 ноября 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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