Ромен Грожан: Чувствую себя виноватым перед командой

Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан поделился впечатлениями после Гран-при Бразилии. Напомним, что он попал в аварию и не смог финишировать.

Француз разбил машину по пути на стартовую решётку, потеряв управление в конце круга.

«За 24 часа я превратился из героя в неудачника. Я чувствую себя виноватым перед командой. Я находился на подъёме, даже не атаковал, возникла пробуксовка колеса и машину просто развернуло. У меня не было возможности что-то сделать

Сцепление с трассой было очень низким, поэтому это было рискованно, несмотря на то, что промежуточные покрышки оказались быстрее. Контролировать машину на прямой было невозможно», – цитирует Грожана Autosport.

Выиграл гонку пилот «Торо Россо» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место.

Формула-1. Гран-при Бразилии

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг

2. Нико Росберг («Мерседес») +11,455

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,481

4. Серхио Перес («Форс Индия») +25,346

5. Себастьян Феттель («Феррари») +26,334

6. Карлос Сайнс(«Торо Россо») +29,160

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486

9. Фелипе Наср («Заубер») +42,620

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432

11. Валттери Боттас («Уильямс») +45,292

12. Эстебан Окон («Манор») +45,809

13. Даниил Квят («Торо Россо») +51,192

14. Кевин Магнуссен («Рено») +51,555

15. Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498

16. Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994

Сошли

Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

Фелипе Масса («Уильямс»)

Джолион Палмер («Рено»)

Кими Райкконен («Феррари»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Ромен Грожан («Хаас»)