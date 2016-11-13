Ромен Грожан: Чувствую себя виноватым перед командой
Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан поделился впечатлениями
после Гран-при Бразилии. Напомним, что он попал в аварию и не смог
финишировать.
Француз разбил машину по пути
на стартовую решётку, потеряв управление в конце круга.
«За 24 часа я превратился из героя в неудачника. Я чувствую себя виноватым перед командой. Я находился на подъёме, даже не атаковал, возникла пробуксовка колеса и машину просто развернуло. У меня не было возможности что-то сделать
Сцепление
с трассой было очень низким, поэтому это было рискованно, несмотря на то, что
промежуточные покрышки оказались быстрее. Контролировать машину на прямой было
невозможно», – цитирует Грожана Autosport.
Выиграл гонку пилот «Торо Россо»
Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место.
Формула-1. Гран-при Бразилии
2. Нико
Росберг («Мерседес») +11,455
3. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +21,481
4.
Серхио Перес («Форс Индия») +25,346
5.
Себастьян Феттель («Феррари») +26,334
6.
Карлос Сайнс(«Торо Россо») +29,160
7. Нико
Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827
8.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486
9.
Фелипе Наср («Заубер») +42,620
10.
Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432
11.
Валттери Боттас («Уильямс») +45,292
12.
Эстебан Окон («Манор») +45,809
13.
Даниил Квят («Торо Россо») +51,192
14.
Кевин Магнуссен («Рено») +51,555
15.
Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498
16.
Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994
Сошли
Эстебан
Гутьеррес («Хаас»)
Фелипе
Масса («Уильямс»)
Джолион
Палмер («Рено»)
Кими
Райкконен («Феррари»)
Маркус
Эрикссон («Заубер»)
Ромен
Грожан («Хаас»)