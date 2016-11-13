Денис Юсков: На более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяется
Трехкратный чемпион
мира на дистанции 1500 м Денис Юсков оценил свое выступление на первом
этапе Кубка мира в Харбине.
«Мне сейчас сложно о чем-то говорить, в Азии я выступаю впервые. Думаю, на более быстром льду тройка призеров на 1500 м поменяется. Надеюсь, за исключением меня. Считаю, что 1000 м у меня прошла удовлетворительно, в предстоящую неделю мне еще предстоит провести работу над ошибками», – приводит «Р-Спорт» слова Юскова.
Напомним, Юсков занял второе место на дистанции 1500 метров, уступив 0,67 секунды голландцу Свену Крамеру.
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