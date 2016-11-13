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Артурс Шталбергс: Перед игрой с «Зенитом» были вынуждены вносить изменения в тактику из-за травм

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился впечатлениями от матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (88:101).

- Перед игрой мы были вынуждены вносить изменения в нашу тактику из-за травм, и начало встречи у нас не получилось. Показали характер, отыгрались, но в самом конце встречи нам не хватило ресурсов. Против такой команды, как «Зенит», сложно играть подобным составом, но этот матч будет для нас хорошим опытом, а наши молодые игроки вынесут что-то для себя. 

- Как вы оцените выступление петербургских игроков «Нижнего»?
- Они - молодые ребята. Попов хорошо сыграл в нападении, но в два раза больше позволил забросить соперникам. Например, Лэндри набрал очень много очков. Им пока не хватает опыта, но мы с ними работаем, и я надеюсь, что дальше будет лучше, - приводит слова Шталбергса официальный сайт «Зенита».

Напомним, нижегородцы проиграли в Петербурге «Зениту» со счетом 88:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 28 очков. 27 очков в активе капитана «Зенита» Кайла Лэндри и форварда гостей Сиима-Сандер Вене.

Для подопечных Василия Карасева это пятая победа в регулярном чемпионате. После шести матчей петербуржцы идут на третьем месте в турнирной таблице. Нижегородцы остались на 12-й позиции, имея в активе одну победу и пять поражений.

В следующих матчах Единой лиги «Нижний Новгород» 20 ноября сыграет на выезде с «Химками», а «Зенит» 27 числа встретится в Красноярске с «Енисеем».

Матч

Зенит - Нижний Новгород - 101:88

Место и дата

13 ноября 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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