Анисимов сыграет с «Монреалем»
Форвард «Чикаго»
Артем Анисимов попадет в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем».
28-летний российский нападающий получил травму верхней части тела в среду в игре с «Сент-Луисом» (2:1 OT) и прервал свою 11-матчевую результативную серию.
После этого Анисимов пропустил матч с «Вашингтоном» (2:3 OT), в котором «Чикаго» прервал семиматчевую победную серию.
В нынешнем сезоне Анисимов набрал 17 (8+9) очков в 14 матчах.
Матч
Место и дата
14 ноября 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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