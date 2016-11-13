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Виталий Мутко: Никто не говорит о том, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко объяснил, что стоит за поручением правительству представить предложения по сокращению финансирования профессионального спорта из бюджетной системы РФ и средств государственных корпораций.

«Никто не говорит о том, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол. У нас сейчас сложное время, при таком ограничении приоритет будет отдан социальным проектам. Важно, чтобы деньги, которые спонсоры дают клубам, не уходили на выплату огромных сумм агентам, отступных», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, поручение представить предложения по поэтапному сокращению финансирования профессионального спорта и увеличению финансирования массового спорта из бюджетной системы РФ и средств государственных корпораций было дано по итогам Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое прошло в октябре во Владимире.

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