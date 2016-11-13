Макс Ферстаппен: Это была невероятная гонка
Пилот
команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на Гран-при
Бразилии. Напомним, что он занял третье место, совершив несколько обгонов.
«Это была невероятная гонка: красные флаги, сложные условия, скользкая трасса, особенно на прямой. На последнем рестарте мне удалось обогнать Нико (Росберга). Я отрывался, но затем произошел опасный момент – я наехал на поребрик, заблокировал все четыре колеса, но смог избежать столкновения с барьером безопасности и остался вторым.
Мы решили перейти на промежуточные шины, но, к сожалению, вновь начался дождь, так что это не сработало. В результате я оказался, кажется, 15-м или 14-м, но совершил много обгонов и в результате поднялся на подиум. Это невероятно», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Выиграл гонку пилот «Торо Россо» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место.
Формула-1. Гран-при Бразилии
2. Нико
Росберг («Мерседес») +11,455
3. Макс
Ферстаппен («Ред Булл») +21,481
4.
Серхио Перес («Форс Индия») +25,346
5.
Себастьян Феттель («Феррари») +26,334
6.
Карлос Сайнс («Торо Россо») +29,160
7. Нико
Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827
8.
Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486
9.
Фелипе Наср («Заубер») +42,620
10.
Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432
11.
Валттери Боттас («Уильямс») +45,292
12.
Эстебан Окон («Манор») +45,809
13.
Даниил Квят («Торо Россо») +51,192
14.
Кевин Магнуссен («Рено») +51,555
15.
Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498
16.
Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994
Сошли
Эстебан
Гутьеррес («Хаас»)
Фелипе
Масса («Уильямс»)
Джолион
Палмер («Рено»)
Кими
Райкконен («Феррари»)
Маркус
Эрикссон («Заубер»)
Ромен
Грожан («Хаас»)
Напомним также, что Ферстаппен
был признан лучшим гонщиком этапа.