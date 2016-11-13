Макс Ферстаппен: Это была невероятная гонка

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Бразилии. Напомним, что он занял третье место, совершив несколько обгонов.

«Это была невероятная гонка: красные флаги, сложные условия, скользкая трасса, особенно на прямой. На последнем рестарте мне удалось обогнать Нико (Росберга). Я отрывался, но затем произошел опасный момент – я наехал на поребрик, заблокировал все четыре колеса, но смог избежать столкновения с барьером безопасности и остался вторым.

Мы решили перейти на промежуточные шины, но, к сожалению, вновь начался дождь, так что это не сработало. В результате я оказался, кажется, 15-м или 14-м, но совершил много обгонов и в результате поднялся на подиум. Это невероятно», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Выиграл гонку пилот «Торо Россо» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место.

Формула-1. Гран-при Бразилии

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 71 круг

2. Нико Росберг («Мерседес») +11,455

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +21,481

4. Серхио Перес («Форс Индия») +25,346

5. Себастьян Феттель («Феррари») +26,334

6. Карлос Сайнс («Торо Россо») +29,160

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +29,827

8. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +30,486

9. Фелипе Наср («Заубер») +42,620

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +44,432

11. Валттери Боттас («Уильямс») +45,292

12. Эстебан Окон («Манор») +45,809

13. Даниил Квят («Торо Россо») +51,192

14. Кевин Магнуссен («Рено») +51,555

15. Паскаль Верляйн («Манор») +1.00,498

16. Дженсон Баттон («Макларен») +1.21,994

Сошли

Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

Фелипе Масса («Уильямс»)

Джолион Палмер («Рено»)

Кими Райкконен («Феррари»)

Маркус Эрикссон («Заубер»)

Ромен Грожан («Хаас»)

Напомним также, что Ферстаппен был признан лучшим гонщиком этапа.