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У чемпионки мира Екатерины Юрловой родилась дочь

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

У российской биатлонистки, чемпионки мира Екатерины Юрловой и ее супруга массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта родилась дочь, сообщает Союз биатлонистов России.

Родители назвали дочку Кирой.

Отметим, что ранее в руководстве Союза биатлонистов России опровергли сообщение о том, что Екатерина Юрлова пропустит предстоящий сезон. Юрлова планирует вернуться к тренировкам и набрать форму для участия в Кубке мира.

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