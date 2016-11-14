У чемпионки мира Екатерины Юрловой родилась дочь

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Екатерина Юрлова: Немного не получилось у Дарьи. Я делала все, что от меня зависит Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала свое выступление в эстафете на чемпионате мира-2016 в норвежском Холменколлене.