У чемпионки мира Екатерины Юрловой родилась дочь
У российской биатлонистки, чемпионки мира Екатерины Юрловой
и ее супруга массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта родилась дочь, сообщает
Союз биатлонистов России.
Родители назвали дочку Кирой.
Отметим, что ранее в руководстве Союза биатлонистов
России опровергли сообщение о том, что Екатерина Юрлова
пропустит предстоящий сезон. Юрлова планирует вернуться к тренировкам и набрать
форму для участия в Кубке мира.
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