Хет-трик Мертенса и дубль Лукаку помогли Бельгии разгромить Эстонию
В матче
четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года
сборная Бельгии на своем поле одержала победу над командой Эстонии со счетом 8:1.
В
составе победителей хет-трик оформил Дрис Мертенс, дубль Ромелу Лукаку и по
разу отличились Томас Менье, Эден Азар и Янник Карраско. В составе гостей единственный
мяч забил Хенри Аниер.
Для
бельгийцев эта победа стала четвертой к ряду и с 12-ю очками они возглавляют
группу H, а эстонцы расположились на пятой строчке, имея в активе три очка.
В
следующем туре подопечные Роберто Мартинеса 25 марта примут команду Греции, а
Эстония в этот же день на выезде сыграет со сборного Кипра.
ЧМ 2018.
Отборочный раунд
Группа H
4-й тур
Матч
Место и дата
13 ноября 22:45, , Онлайн-трансляция
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