Хет-трик Мертенса и дубль Лукаку помогли Бельгии разгромить Эстонию

В матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Бельгии на своем поле одержала победу над командой Эстонии со счетом 8:1.

В составе победителей хет-трик оформил Дрис Мертенс, дубль Ромелу Лукаку и по разу отличились Томас Менье, Эден Азар и Янник Карраско. В составе гостей единственный мяч забил Хенри Аниер.

Для бельгийцев эта победа стала четвертой к ряду и с 12-ю очками они возглавляют группу H, а эстонцы расположились на пятой строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре подопечные Роберто Мартинеса 25 марта примут команду Греции, а Эстония в этот же день на выезде сыграет со сборного Кипра.

ЧМ 2018. Отборочный раунд

Группа H

4-й тур