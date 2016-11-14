Сборная Португалии обыграла Латвию благодаря дублю Роналду
В матче
четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года
сборная Португалии на своем поле обыграла команду Латвии со счетом 4:1.
В составе
победителей дубль оформил Криштиану Роналду и по разу отличились Вилльям
Карвалью и Бруно Алвеш. У гостей единственный мяч забил Артур Зюзин.
Стоит отметить, португалец Рикарду Куарежма записал на свой счет две результативные передачи.
На 59-й минуте матча Роналду не реализовал пенальти, послав мяч в штангу ворот.
Португальцы
одержали третью победу к ряду и с девятью очками занимают второе место в группе
В, а сборная Латвии расположилась на пятой строчке, имея в активе три очка.
В следующем туре сборная Португалии 25 марта примет Венгрию, а подопечные Марьяна Пахаря в этот же день на выезде сыграют со Швейцарией.
ЧМ 2018. Отборочный раунд
Группа H
4-й тур
Матч
Португалия - Латвия - 4:1 (0:0)
Место и дата
13 ноября 22:45, , Онлайн-трансляция