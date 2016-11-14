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Сборная Португалии обыграла Латвию благодаря дублю Роналду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче четвертого тура группового этапа отборочного раунда чемпионата мира 2018 года сборная Португалии на своем поле обыграла команду Латвии со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду и по разу отличились Вилльям Карвалью и Бруно Алвеш. У гостей единственный мяч забил Артур Зюзин.

Стоит отметить, португалец Рикарду Куарежма записал на свой счет две результативные передачи.

На 59-й минуте матча Роналду не реализовал пенальти, послав мяч в штангу ворот. 

Португальцы одержали третью победу к ряду и с девятью очками занимают второе место в группе В, а сборная Латвии расположилась на пятой строчке, имея в активе три очка.

В следующем туре сборная Португалии 25 марта примет Венгрию, а подопечные Марьяна Пахаря в этот же день на выезде сыграют со Швейцарией.

ЧМ 2018. Отборочный раунд
Группа H
4-й тур

Матч

Португалия - Латвия - 4:1 (0:0)

Место и дата

13 ноября 22:45, , Онлайн-трансляция

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