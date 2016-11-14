Даниил Квят: В меня врезался Палмер, после этого машиной было сложно управлять

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Бразилии.

«Какая сумасшедшая гонка. Я хорошо стартовал, мы выбрали правильный момент для перехода на промежуточные шины. Но затем, когда на трассе находилась машина безопасности, я, к сожалению, получил прокол колеса и был вынужден заехать на пит-стоп ещё раз.

Я не сдался и начал отыгрывать позиции, но по ходу этого прорыва моя машина оказалась серьёзно повреждена. Причина заключается в том, что на одном из рестартов в меня врезался Палмер. И хотя мы продолжили бороться в этих условиях, машиной было очень сложно управлять. Жаль, ведь до сегодняшнего дня я был доволен машиной и, учитывая, как складывался уик-энд, рассчитывал на большее», - сказал Квят.

Напомним, 22-летний россиянин в гонке Гран-при Бразилии пришел к финишу 13-м. За одну гонку до конца сезона Квят расположился на 14-м месте личного зачета, имея в активе 25 очков.

Победу одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Заключительный этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.