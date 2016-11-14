Джолион Палмер: Я увидел Квята в момент удара

Британский пилот «Рено» Джолион Палмер рассказал об инциденте, которой произошел между ним и российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом на 24 круге гонки Гран-при Бразилии.

«Видимость была очень плохой. На рестарте у меня были дождевые шины и лучше сцепление, чем у тех, кто ехал впереди. Но я ничего не видел, поэтому мне приходилось угадывать, что происходит на трассе. Я хорошо провёл рестарт и знал, что сокращаю отставание от Квята. Я выбрал внутренний радиус и вдруг врезался в его машину. Я увидел его только в момент удара», - сказал Палмер.

Напомним, 25-летний британец до финиша не добрался так, как сошел с дистанции. За одну гонку до конца сезона Палмер расположился на 18-м месте личного зачета, имея в активе одно очко.

Победу одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Заключительный этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.