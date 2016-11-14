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Хабиб Нурмагомедов: Меня пытаются прятать от медиа, чтобы еще дальше держать от боя за пояс

Источник:  InstagramКомментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о несправедливом отношении к нему со стороны организаторов турнира UFC 205.

«Поверьте, это далеко не предел моих возможностей, они не поставили меня на пресс-конференцию, они не дали мой заслуженный бонус «Выступление за вечер». И пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы ещё дальше меня держать от боя за пояс. Но они даже не представляют, на сколько сильна моя надежда на Всевышнего. Они типа завоевывают пояса? Но я завоевываю сердца», - написал Нурмагомедов на своей странице в сети Instagram.

Поверьте мне, это далеко не предел моих возможностей, они не поставили меня на пресс-конференцию, они не дали мой заслуженый бонус "Выступление за вечер" И пытаются максимально прятать меня от медиа, чтобы ещё дальше меня держать от боя за пояс. Но они даже не представляют, на сколько сильна моя надежда на Всевышнего. Они типо завоевывают пояса? Но я завоевываю сердца. Listen, this is not a limit of my abilities. They didn't invite me to post fight press conference, didn't give my deserved POTN bonus. Trying to hide me from media as much as they can, so I won't come close to the title fight. But they can't even imagine how huge my hope for God. They like 'win belts'? But I winning people's hearts.

Фото опубликовано Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Напомним, что Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор.

Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона. 

Голосование: Как завершится бой Нурмагомедов — Макгрегор, если он состоится?

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