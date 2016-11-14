Рамзан Кадыров: Сегодня важно не напоминать черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с командой Румынии.



«Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что: «Стадион Ахмат-Арена славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем». Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии.



Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду. Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе», - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram.



Напомним, матч Россия – Румыния состоится 15 ноября на «Ахмат-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.