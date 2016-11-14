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Рамзан Кадыров: Сегодня важно не напоминать черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят

Источник:  InstagramКомментарии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с командой Румынии.
«Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что: «Стадион Ахмат-Арена славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем». Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии.

Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая черные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду. Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе», - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram.

Дорогие друзья! Сборная России по футболу сегодня вечером прибыла в Грозный. Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что "стадион Ахмат-Арена славится тем, что умеет болеть за своих, мы это знаем". Я уверен, что наши футболисты покажут хорошую игру в товарищеском матче с командой Румынии. Сегодня важно не упреками увлекаться, не напоминать при случае и без случая чёрные дни нашей сборной, а единогласно поддержать ребят. Прежде всего, мы с вами должны верить в победу и передать эту уверенность игрокам. Поддержка нужна, когда тяжело, а когда команда на вершине славы, слова восхваления звучат отовсюду! Ребята мы в вас верим, за вас болеем, уверены в вашем триумфе! #Кадыров #Россия #Румыния #Грозный #Чечня #Футбол

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)


Напомним, матч Россия – Румыния состоится 15 ноября на «Ахмат-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Голосование: Как завершится матч Россия – Румыния?

Матч

Россия - Румыния

Место и дата

15 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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