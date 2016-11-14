Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Колорадо0 : 1Бостон
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Хоккей  Чикаго3 : 2Монреаль
Хоккей  Торпедо- : -Салават Юлаев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фелипе Масса: Я никогда не забуду этот день

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты последнего домашнего Гран-при в своей карьере.

«Невозможно передать словами мои чувства. Мне хотелось добраться до финиша и поднять после этого флаг. К сожалению, не удалось, но, думаю, Бог знает, что делает. Я оказался прямо перед болельщиками, и их реакция была удивительной.

Не только фанаты, но все в «Формуле-1» провожали меня аплодисментами. Эти эмоции невозможно передать словами. Никогда не думал, что получу такую поддержку. Самое меньшее, что я могу сказать: «Большое спасибо всем, всем, с кем я работал, всем болельщикам». Я никогда не забуду этот день», - сказал Масса.

Напомним, 35-летний бразилец объявил о завершении карьеры по окончании сезона. В своей последней домашней гонке Масса не смог добраться до финиша, разбив болид на 48-м круге.

Победу одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Заключительный этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниэль Риккардо: Главной проблемой в гонке была плохая видимостьПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал результаты гонки в Бразилии.Джолион Палмер: Я увидел Квята в момент удараБританский пилот «Рено» Джолион Палмер рассказал об инциденте, которой произошел между ним и российским пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом на 24 круге гонки Гран-при Бразилии.Даниил Квят: В меня врезался Палмер, после этого машиной было сложно управлятьРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Бразилии.Дождь и Безумный Макс. Как Ферстаппен украсил Гран-при БразилииДождь и Безумный Макс. Как Ферстаппен украсил Гран-при БразилииЧехарда с рестартами, победа Хэмилтона и прорыв Макс Ферстаппена на подиум. Чем запомнился предпоследний этап чемпионата?Макс Ферстаппен: Это была невероятная гонкаПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Бразилии. Напомним, что он занял третье место, совершив несколько обгонов.Ромен Грожан: Чувствую себя виноватым перед командойПилот команды «Хаас» Ромен Грожан поделился впечатлениями после Гран-при Бразилии. Напомним, что он попал в аварию и не смог финишировать.Ферстаппен признан лучшим гонщиком Гран-при БразилииГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен выбран лучшим гонщиком Гран-при Бразилии.Нико Росберг: В этих погодных условиях могу быть довольным вторым местомЛидер чемпионата мира Нико Росберг подвел итоги Гран-при Бразилии, который он завершил на втором месте, уступил своему партнеру Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Гонка получилась легкой для меняПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе.Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, Квят – 13-йЗавершилась гонка Гран-при Бразилии в рамках чемпионата Формулы-1. Ее победителем стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.Гонка Гран-при Бразилии остановлена из-за аварии РайкконенаГонка Гран-при Бразилии в рамках очередного этапа Формулы-1 была остановлена. Это связано с аварией пилота «Феррари» Кими Райкконена.Гран-при Бразилии. Гонка. ОнлайнВ воскресенье пройдет гонка 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» - Гран-при Бразилии.В сети Instagram появился аккаунт Михаэля ШумахераВ социальной сети Instagram открыт аккаунт семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера.Виталий Петров: Квят может показать хороший результат в гонке на «Гран-при Бразилии»Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров в преддверии гонки «Гран-при Бразилии» порассуждал о шансах российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята.Себастьян Феттель: Уверен, что завтра мы поборемся подиумПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, что он занял пятое место.Даниил Квят: Я лишь 14-й, но машина большего не позволяетПилот «Торо Россо» Даниил Квят оценил свое выступление в квалификации Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе. Российский гонщик опередил своего партнера по команде Карлоса Сайнса и занял 14-е место.Макс Ферстаппен: Надеюсь, что в воскресенье зарядит дождьГонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен оценил свое четвертое место по итогам квалификации Гран-при Бразилии на трассе в Интерлагосе.Нико Росберг: Не всегда гонку выигрывает тот, кто завоевал поулПилот «Мерседеса» Нико Росберг прокомментировал результаты квалификации гран-при Бразилии, в которой немец стал вторым.Кими Райкконен: Всю квалификацию у меня что-то было не так, однако я стал третьимПилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации гран-при Бразилии, в которой финн стал третьим.Льюис Хэмилтон: Поул в квалификации – лучшее, на что я мог надеяться, отправляясь в БразилиюПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты квалификации гран-при Бразилии, в которой британец завоевал 60-й поул в карьере.

Уильямс
Уильямскалендарьстатистика
Фелипе Масса
Фелипе Массавсе новости
Гран-при Бразилии
Гран-при Бразилии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение