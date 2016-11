Фелипе Масса: Я никогда не забуду этот день

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты последнего домашнего Гран-при в своей карьере.

«Невозможно передать словами мои чувства. Мне хотелось добраться до финиша и поднять после этого флаг. К сожалению, не удалось, но, думаю, Бог знает, что делает. Я оказался прямо перед болельщиками, и их реакция была удивительной.

Не только фанаты, но все в «Формуле-1» провожали меня аплодисментами. Эти эмоции невозможно передать словами. Никогда не думал, что получу такую поддержку. Самое меньшее, что я могу сказать: «Большое спасибо всем, всем, с кем я работал, всем болельщикам». Я никогда не забуду этот день», - сказал Масса.

Massa given a guard of honour in the pits & is embraced by his family. A deserved send off #BrazilGP https://t.co/DZy4S1K6Fd pic.twitter.com/JtPGZxi36J