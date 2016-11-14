Фелипе Масса: Я никогда не забуду этот день
Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса прокомментировал результаты последнего домашнего Гран-при в своей карьере.
«Невозможно передать словами мои
чувства. Мне хотелось добраться до финиша и поднять после этого флаг. К
сожалению, не удалось, но, думаю, Бог знает, что делает. Я оказался прямо перед
болельщиками, и их реакция была удивительной.
Не только фанаты, но все в «Формуле-1» провожали меня аплодисментами. Эти эмоции невозможно передать словами. Никогда не думал, что получу такую поддержку. Самое меньшее, что я могу сказать: «Большое спасибо всем, всем, с кем я работал, всем болельщикам». Я никогда не забуду этот день», - сказал Масса.
Massa given a guard of honour in the pits & is embraced by his family. A deserved send off #BrazilGP https://t.co/DZy4S1K6Fd pic.twitter.com/JtPGZxi36J— Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 13 ноября 2016 г.
Напомним, 35-летний бразилец
объявил о завершении карьеры по окончании сезона. В своей последней домашней
гонке Масса не смог добраться до финиша, разбив болид на 48-м круге.
Победу
одержал британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, его партнер по команде Нико
Росберг стал вторым. Замкнул тройку лидеров голландец Макс Ферстаппен («Ред
Булл»).
Заключительный
этап сезона «Королевских гонок» пройдет в Абу-Даби с 25 по 27 ноября.