Аксель Витсель: Победа над Эстонией - прекрасное завершение 2016 года

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель
Витсель прокомментировал победу своей национальной команды над Эстонией (8:1) в
отборочном матче чемпионата мира 2018 года. «Прекрасное завершение 2016 года на домашней арене.
Мы показали нашим болельщикам хорошую игру. Четыре победы в четырех матчах и
лидерство в группе Н. Большое спасибо всем за поддержку», – написал Витсель на
своей странице в Instagram.
Напомним, в составе бельгийцев
хет-трик оформил Дрис Мертенс, дубль Ромелу Лукаку и по разу отличились Томас
Менье, Эден Азар и Янник Карраско. В составе гостей единственный мяч забил
Хенри Аниер. Полузащитник питерской команды вышел в стартовом составе и
был заменен на 88-й минуте встречи. Подопечные Роберто Мартинеса
лидируют в группе Н, имея в активе 12 очков.