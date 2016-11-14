Аксель Витсель: Победа над Эстонией - прекрасное завершение 2016 года

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу своей национальной команды над Эстонией (8:1) в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.



«Прекрасное завершение 2016 года на домашней арене. Мы показали нашим болельщикам хорошую игру. Четыре победы в четырех матчах и лидерство в группе Н. Большое спасибо всем за поддержку», – написал Витсель на своей странице в Instagram.



Напомним, в составе бельгийцев хет-трик оформил Дрис Мертенс, дубль Ромелу Лукаку и по разу отличились Томас Менье, Эден Азар и Янник Карраско. В составе гостей единственный мяч забил Хенри Аниер. Полузащитник питерской команды вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте встречи. Подопечные Роберто Мартинеса лидируют в группе Н, имея в активе 12 очков.

ЧМ 2018. Отборочный раунд

Группа H

4-й тур