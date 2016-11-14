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Аксель Витсель: Победа над Эстонией - прекрасное завершение 2016 года

Источник:  InstagramКомментарии

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал победу своей национальной команды над Эстонией (8:1) в отборочном матче чемпионата мира 2018 года.
«Прекрасное завершение 2016 года на домашней арене. Мы показали нашим болельщикам хорошую игру. Четыре победы в четырех матчах и лидерство в группе Н. Большое спасибо всем за поддержку», – написал Витсель на своей странице в Instagram.


Напомним, в составе бельгийцев хет-трик оформил Дрис Мертенс, дубль Ромелу Лукаку и по разу отличились Томас Менье, Эден Азар и Янник Карраско. В составе гостей единственный мяч забил Хенри Аниер. Полузащитник питерской команды вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте встречи. Подопечные Роберто Мартинеса лидируют в группе Н, имея в активе 12 очков.

ЧМ 2018. Отборочный раунд
Группа H
4-й тур

Матч

Бельгия - Эстония - 8:1 (0:0)

Место и дата

13 ноября 22:45, , Онлайн-трансляция

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